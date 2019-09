Kapitein Winokio breekt records in de Ancienne Belgique TK

23 september 2019

20u43

Bron: Belga 1 Muziek Kapitein Winokio zal eind dit jaar met de 10de editie van zijn Berenconcerten enkele records breken in de Ancienne Belgique. De optredens van Kapitein Winokio vinden plaats op op 28, 29 en 30 december.

Het is al de 10de keer dat Kapitein Winokio samen met Mevrouw De Poes en De Matrozen voor zijn Berenconcerten terugkeert naar de AB. Hij zal bovendien voor de 60ste keer op de planken van de Brusselse concertzaal staan, wat een absoluut record is. Ook overschrijdt Kapitein Winokio in december met zijn concerten in de AB de kaap van 40.000 bezoekers.

De voorverkoop voor de concerten in het AB Theater start op dinsdag 24 september om 11 uur. De speciale gasten die Kapitein Winokio tijdens deze 10de editie uitnodigt zijn Stefaan Degand, Isolde Lasoen en een zekere "Selah Pooh".

De AB herinnert eraan dat de voorstelling geschikt is voor kinderen vanaf vier jaar en elk kind een betalend ticket nodig heeft om toegang te krijgen tot de voorstelling.