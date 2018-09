Kanye West wilde plaat Paul McCartney producen, maar daar dacht die anders over TK

12 september 2018

10u47

Bron: ANP 0 Muziek Kanye West heeft aangeboden om het pas verschenen album Egypt Station van Paul McCartney te produceren. Dat zegt de ex-Beatle in een interview met CQ. 'Macca' ging echter niet in op het aanbod omdat hij al in zijn hoofd had hoe de plaat zou moeten worden.

Paul was enigszins verrast door het aanbod. Hij zegt er wel serieus over nagedacht te hebben. Welke plannen Kanye met het album had, heeft de inmiddels 76-jarige Brit nooit gevraagd. Paul vroeg zich ook af of hij het echt zag zitten en besloot toen om het aanbod terzijde te schuiven. "We hebben er nooit meer over gepraat."

Paul en Kanye werkten in 2014 een tijdje samen. De ex-Beatle moest wel wennen aan de werkwijze van Kanye, zegt hij nu. Paul dacht dat ze samen aan songs zouden werken, zoals hij dat in het verleden met bijvoorbeeld John Lennon en Elvis Costello deed. "We praatten veel en ik speelde hem soms iets voor. Alles werd opgenomen. Later begreep ik dat we ingrediënten maakten voor zijn songs. Dat is zijn manier van werken."

'Egypt Station', de nieuwe plaat van Paul, kwam vorige week vrijdag uit.