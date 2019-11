Kanye West scoort met nieuw album negende nummer één op rij Redactie/IB

04 november 2019

04u00

Bron: ANP/BuzzE 0 Muziek Het nieuwe album van Kanye West, Jesus Is King, is binnengekomen op nummer 1 in de Billboard 200. Het is de negende keer op rij dat een plaat van de rapper debuteert op de hoogste positie van de ranglijst.

Alleen collega-rapper Eminem scoorde al eens negen nummer 1-binnenkomers achter elkaar. Hij verbrak in 2018 het record van The Beatles door met de plaat Kamikaze meteen de hitlijst aan te voeren.

Slechts een album van Kanye kwam niet binnen op nummer 1, dat was zijn debuut The College Dropout. Die plaat stond in de week na de release op de tweede plek in de albumlijst, en wist ook niet meer hoger te scoren.