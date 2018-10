Kanye West onder vuur na nieuwe pro-Trump-speech: "West is extreem narcistisch, leest geen boeken en ziet zijn bijziendheid als deugd" TDS/DBJ

01 oktober 2018

19u26 2 Muziek Kanye West (41) zorgde afgelopen weekend opnieuw voor heel wat ophef. Zijn optreden in de satirische televisieshow 'Saturday Night Live' mondde uit in een heuse pro-Trump-speech, en daar was het publiek niet mee gediend. Ook bij de bekende collega's van Kanye schoot de tirade serieus in het verkeerde keelgat.

Rapper Kanye West, die zijn naam liet aanpassen en tegenwoordig als Ye door het leven gaat, heeft met zijn optreden bij 'Saturday Night Live' geen vrienden gemaakt. De reden? Zijn vurig pleidooi voor president Trump, waarbij hij ook uithaalde naar de Democraten en de naar eigen zeggen eenzijdige media. De toespraak van West werd niet uitgezonden, maar dook achteraf op op Instagram. Daar deelde Kanye ook zelf nog een foto waarop hij een Make America Great Again-petje draagt. "Dit staat voor het goede, en hoe Amerika weer compleet wordt. We zullen onze productie niet meer aan andere landen uitbesteden. We bouwen fabrieken hier in Amerika en creëren werkgelegenheid voor iedereen die niet in de gevangenis zit", schreef de artiest bij het kiekje.

Wowwwww only 3 people clapped. Chris Rock is laughing At @kanyewest pic.twitter.com/jAGP5OwKXD 2cool2blog(@ 2Cool2Bloggg) link

Fel protest

Veel beroemdheden zijn niet te spreken over het gedrag van Kanye. “Er is niets meer gekmakend dan discussiëren met iemand die niets weet van geschiedenis, geen boeken leest en zijn bijziendheid als een deugd ziet. De mate van onbeschaamde vermoedens die ik de laatste tijd steeds vaker tegenkom, is niet alleen frustrerend, maar ook retrogressief, ongehoord en gewoonweg beangstigend", reageert acteur Chris Evans, bekend van 'Captain America' en 'The Avengers', fel op Twitter.

There’s nothing more maddening than debating someone who doesn’t know history, doesn’t read books, and frames their myopia as virtue. The level of unapologetic conjecture I’ve encountered lately isn’t just frustrating, it’s retrogressive, unprecedented and absolutely terrifying. https://t.co/4jCFwB4T5U Chris Evans(@ ChrisEvans) link

Ook zangeres Lana del Rey deelde haar ongenoegen. "Dat Trump onze president is, is een verlies voor het land. Maar dat jij hem steunt, is een verlies voor cultuur. Ik kan alleen maar aannemen dat je jezelf tot op een bepaalde hoogte herkent in zijn persoonlijkheid", schrijft zij. "Grootheidswaanzin, extreem narcisme: dat niet erg zou zijn, als we het niet zouden hebben over de man die ons land regeert. Als je denkt dat het niet erg is om iemand te steunen die denkt dat het oké is om een vrouw bij haar kruis te grijpen alleen omdat hij beroemd is, dan heb jij net zo erg een interventie nodig als hij. Veel narcisten zullen dat echter nooit krijgen, omdat er niet genoeg aandacht is voor het probleem." Del Rey sluit haar tekst af met: "Bericht gestuurd met bezorgdheid die nooit aan zal komen."

Toch zijn er ook enkelingen die West steunen. Waaronder natuurlijk Donald Trump zelf. Nadat de president de bewuste foto op Instagram onder ogen kreeg, stuurde hij al snel een opmerkelijke tweet uit. "Zoals zovelen kijk ik niet meer naar Saturday Night Live. Het is niet grappig meer, er komt geen talent of charme meer aan te pas. Het is politieke reclame voor de democraten.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link