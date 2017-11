Kanye West na een jaar afwezigheid terug op het podium mvdb

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Kanye West Muziek Kanye West heeft gisteravond zijn comeback op het podium gemaakt. Na een jaar afwezigheid stond de 40-jarige rapper op de bühne voor een gastoptreden bij het concert van Kid Cudi in Chicago.

Kanye verraste het aanwezige publiek door samen met Cudi het nummer Father Stretch my Hands Pt 1. ten gehore te brengen.



De laatste keer dat West op het podium stond was november vorig jaar. De man van Kim Kardashian zat toen midden in zijn Saint Pablo Tour. Deze zegde hij echter af nadat hij op de psychiatrische afdeling van het UCLA-ziekenhuis terecht was gekomen door zenuwinzinking.



Het gaat inmiddels weer goed met Kanye. De rapper zou werken aan een nieuw album waarmee hij in 2018 weer op tournee wil gaan.

#cudi × #ye #kanyewest #kidcudi #goodmusic #rocnation #brotherlylove #hiphop #chicago #rap Een foto die is geplaatst door SulemanSteele (@suleman_steele) op 05 nov 2017 om 16:52 CET