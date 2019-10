Kanye West na 10 maanden terug op Twitter voor albumaankondiging (maar zijn fans geloven hem niet) Redactie

22 oktober 2019

19u41

Bron: AD 0 Muziek Kanye West heeft na meer dan tien maanden weer een teken van leven gegeven op Twitter. Op het sociale medium heeft hij zijn langverwachte plaat ‘Jesus is King’ aangekondigd. Vrijdag moet het eindelijk gebeuren, maar zijn fans stellen zich er vragen bij.

De release van ‘Jesus is King’ werd namelijk al talloze keren vooruitgeschoven. Het gospelalbum had in eerste instantie de naam ‘Yandhi’ en zou eigenlijk in september vorig jaar verschijnen. Ook toen kondigde Kanye de release aan op Twitter. Fans geloven nog niet helemaal dat de rapper nu wel zijn woord houdt, zo blijkt uit de talloze reacties. “Eerst zien, dan geloven”, zo schrijft iemand.



De laatste tweet van Kanye dateerde alweer van 1 januari. Uiteraard ging het toen over een van zijn favoriete onderwerpen: Donald Trump. “Een van de leukste dingen van de Trump-pet is dat niemand mij vertelt wat ik moet doen omdat ik zwart ben”, schreef hij destijds.



Fans hadden de mogelijke releasedatum van 25 oktober voor ‘Jesus is King’ al langer met potlood omcirkeld in hun agenda. Vorige week maakte de rapper het bekend tijdens een evenement op de George Washington University.

“JESUS IS KING”

OCT 25th pic.twitter.com/Ug4ghlQYk7 ye(@ kanyewest) link