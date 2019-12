Kanye West lanceert ‘Sunday Service’-album MVO

26 december 2019

07u49

Kanye West heeft zich aan zijn woord gehouden. Twee maanden na de release van zijn meermaals uitgestelde album 'Jesus is King' komt hij met een tweede album. 'Jesus is Born', geïnspireerd op zijn beroemde 'Sunday Service', zag woensdagavond het levenslicht en staat op streamingsdiensten als Spotify en iTunes.

Op de plaat staan maar liefst negentien gospelnummers waaronder ‘Count your blessings’, ‘That’s how the good lord works’ en ‘Satan, We’re gonna tear your kingdom down’. Het zijn dezelfde nummers die ook worden gezongen op zijn ‘Sunday Service’, de muzikale ‘kerkdienst’ die de rapper wekelijks organiseert.

In oktober verscheen Jesus is King nadat de release daarvan meerdere keren was uitgesteld. Het was de bedoeling dat de plaat al in september uit zou komen, maar Kanye bleef sleutelen aan de nummers omdat hij niet tevreden was over het resultaat. Toen beloofde hij ook met de kerst met een tweede album te komen.