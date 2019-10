Kanye West is “mentaal klaar” om op tournee te gaan, maar vrouw Kim heeft haar twijfels SDE

28 oktober 2019

07u28 0 Muziek Nu Kanye West (42) eindelijk zijn langverwachte nieuwe album ‘Jesus Is King’ op de wereld heeft losgelaten, lijkt een nieuwe tournee niet zo veraf meer. Maar zijn vrouw, Kim Kardashian (39), hoopt maar dat hij mentaal sterk genoeg zal zijn.

Het is niet zo vreemd dat Kim Kardashian zich zorgen maakt om haar echtgenoot. Zijn vorige tournee, ‘Saint Pablo’ uit 2016 werd vroegtijdig geschrapt, waarna Kanye in het ziekenhuis werd opgenomen. En West heeft onlangs toegeven dat hij aan een bipolaire stoornis lijdt. Maar de muzikant voelt zich opperbest, vertelt een ingewijde aan People. “Kanye kan niet wachten om opnieuw te gaan touren", klinkt het. “Hij is zo opgewonden over zijn nieuwe muziek. Hij is momenteel een tourschema aan het samenstellen, en wil zo snel mogelijk aan de tournee beginnen. Hij voelt zich mentaal ook een stuk beter dan tijdens de vorige tournee."

Zijn vrouw, Kim Kardashian, is iets minder enthousiast, klinkt het. “Kim steunt een nieuwe tournee, maar heeft wel haar twijfels. Ze wil niet dat hij te gek gaat doen en een intense tournee gaat plannen zonder pauzes erin. Ze wil dat hij zich focust op zijn welbevinden én zijn mentale gezondheid.”

Benieuwd wie er uiteindelijk het pleit zal winnen.