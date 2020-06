Kanye West geeft voorsmaakje van nieuw album JV

30 juni 2020

12u41 0 Muziek Kanye West (43) komt deze week met nieuwe muziek. De Amerikaanse rapper deelde op Twitter een korte video waarin hij teaset naar zijn nieuwe song ‘Wash Us in the Blood’. De video verschijnt woensdagochtend om 10 uur plaatselijke tijd, en zal om 16 uur bij ons landen.

‘Wash Us in the Blood’ is het eerste nummer dat West lanceert van zijn nieuwe album ‘God’s Country’. Hij plaatste op Twitter een kort fragmentje van de clip. Voor die nieuwe video werkte hij samen met videokunstenaar Arthur Jafa, die eerder ook al de visuals van films van Spike Lee verzorgde.

Met ‘Wash Us in the Blood’ lijkt de Amerikaanse rapper verder te bouwen op zijn religieuze elan. Vorig jaar bracht Kanye met zijn koor, waarmee hij ook de Sunday Services doet, nog de gospelalbums ‘Jesus King’ en ‘Jesus Is Born’ uit.

Kanye is momenteel ook volop bezig aan een nieuwe animatieserie, in samenwerking met de Amerikaanse hiphopartiest Kid Cudi. De animatieserie zal ‘Kids See Ghosts’ heen, naar hun gezamenlijk album uit 2018. In datzelfde jaar kregen we ook Kanyes laatste solo-album ‘Ye’ te horen, maar nu is er dus nieuw solowerk op komst. Wanneer we dat gloednieuwe album mogen verwachten, is voorlopig nog niet bekend.

KANYE WEST

ARTHUR JAFA

PROJECT 02

WASH US IN THE BLOOD

FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD'S COUNTRY



TODAY



STILL #WESTDAYEVER pic.twitter.com/QgjqDQjQdS ye(@ kanyewest) link