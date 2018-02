Kanye West en Solange Knowles aangeklaagd voor plagiaat van zelfde plaat MVO

02 februari 2018

09u54 0 Muziek Kanye West en Solange Knowles zijn aangeklaagd voor plagiaat. Dat schrijft TMZ. Leroy Mitchell, ook bekend als Prince Phillip Mitchell, vindt dat nummers van Kanye en Solange erg lijken op zijn song 'If We Can't Be Lovers' uit 1970.

Mitchell is naar de rechter gestapt met de claim dat Solange's song, 'F*** the Industry' en 'Everything I Am' van Kanye beide bewerking zijn van zijn nummer, zonder dat hij daarvoor toestemming heeft gegeven. De muzikant eist schadevergoeding en wil dat Kanye en Solange stoppen met het uitvoeren van de liedjes en dat deze ook niet meer op de radio te horen zullen zijn.