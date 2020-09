Kanye West deelt onverwacht dan toch nieuwe muziek op Twitter BDB

27 september 2020

12u06

Bron: ANP 0 Muziek Het lijkt erop dat Kanye West (43) binnenkort toch met nieuwe muziek komt. Op Twitter deelde de rapper namelijk een fragment van een kersvers nummer met de titel ‘Believe What I Say’. Een opmerkelijke zet, want vorige week meldde Kanye nog dat hij voorlopig geen nieuw materiaal meer wil uitbrengen.

Het clipje op Twitter duurt ruim een halve minuut en bevat een sample van Lauryn Hills hit ‘Doo Wop (That Thing)’ uit 1998. Kanyes vrouw Kim Kardashian (39) kan het nummer in ieder geval wel waarderen. Ze heeft het bericht van de zanger namelijk geretweet, vergezeld door een vlammetjes-emoji. Nochtans gingen eerder de geruchten de ronde dat de realityster haar echtscheiding zou voorbereiden.

Het nieuwe nummer is opmerkelijk, want vorige week stelde Kanye nog dat hij van plan is om pas met vers materiaal te komen als hij van zijn platendeal verlost is. De rapper wou naar eigen zeggen geen muziek meer uitbrengen zolang hij onder contract staat bij Sony en Universal.

Kanye, die momenteel ook midden in de race om het Amerikaanse presidentschap zit, was van plan in juli met een plaat te komen, maar dat album verscheen niet op de geplande datum.

