Kanye West brengt langverwachte album uit en kondigt meteen nog een plaat aan Redactie

25 oktober 2019

21u16

Bron: ANP 1 Muziek Het geduld van de fans van Kanye West is eindelijk beloond. De rapper heeft vrijdag zijn meermaals uitgestelde nieuwe album ‘Jesus is King’ uitgebracht. De plaat is onder andere verkrijgbaar Spotify en iTunes.

De rapper zou ‘Jesus is King’ eigenlijk vorige maand al uitbrengen, maar verplaatste dat omdat hij nog niet tevreden was over het eindresultaat. Donderdag deelde Kanye dat het album om middernacht zou uitkomen, maar hij liet op het laatste moment op Twitter weten dat er toch nog wat moest worden geperfectioneerd. "Aan mijn fans, dank voor jullie loyaliteit en geduld. We zijn de mixen aan het verbeteren op de nummers ‘Everything We Need’, ‘Follow God’ en ‘Water’." Wel beloofde de man van Kim Kardashian dat hij niet zou slapen tot het album af is.

De rapper maakt zijn uitstelgedrag overigens meer dan goed. Hij maakte donderdag bekend rond Kerstmis met nog een nieuw album te komen.