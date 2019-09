Kanye West brengt film uit over zijn nieuwe album SDE

30 september 2019

07u37

Bron: ANP 0 Muziek Er is een film gemaakt rond het nieuwe album van Kanye West, ‘Jesus Is King’. Het Canadese bioscoopbedrijf Imax maakte dit weekend bekend dat de film op 25 oktober "wereldwijd" te zien is in bioscoopzalen met het Imax-filmformaat.

“’Jesus Is King’ brengt de beroemde Sunday Service van Kanye West tot leven in de Roden Crater, de niet eerder vertoonde installatie van kunstenaar James Turrell in de Painted Desert van Arizona", aldus Imax in een persbericht. "Tijdens deze unieke ervaring zijn enkele liedjes te horen waarvan West gospelversies heeft gemaakt, en muziek van zijn nieuwe album ‘Jesus Is King’." De film is deze zomer opgenomen.

Kanye zou dit weekend tijdens luistersessies van zijn nieuwe album ‘Jesus Is King’ in Detroit en Chicago al een sneak peek hebben gegeven van de film.