Kanye West breekt met management na jarenlange samenwerking MVO

29 maart 2018

06u43 0 Muziek Na een jarenlange samenwerking heeft Kanye West afscheid genomen van zijn manager Izvor "Izzy" Zivkovic, meldt Billboard. Scooter Braun, die al eerder aan het team van Kanye was toegevoegd, is de meest logische kandidaat om Izzy op te volgen. Braun is onder andere manager van Justin Bieber, Ariana Grande en de Hollandse top-dj Martin Garrix.

Het is onduidelijk waarom Kanye en Izzy uit elkaar zijn gegaan, maar volgens Billboard heeft Braun niets te maken met de 'break-up'. Izzy heeft zich gedurende zijn samenwerking voornamelijk op de achtergrond gehouden en was eigenlijk de grote onbekende in Kanye's loopbaan. De twee zouden in 2010 bij elkaar gekomen zijn, toen Kanye zijn album 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' uitbracht.

West heeft zich de afgelopen tijd gericht op zijn samenwerking met Adidas, waarmee hij de exclusieve Yeezy 500 sneakers ontwierp, die in april verkrijgbaar zijn. Daarnaast verwelkomde hij zijn derde kind Chicago met zijn vrouw Kim Kardashian. Het meisje kwam via een draagmoeder op de wereld.