Kanshebber op de Grammy's: Rosalía, oftewel de Beyoncé van Barcelona

24 januari 2020

Op de Grammy Awards maakt ze zondag kans om als eerste Spaanstalige artiest ooit het beeldje van 'Beste nieuwkomer' te winnen. Hola, Rosalía (26), de Beyoncé van Barcelona.

Rosalía Vila Tobela - kortweg Rosalía - heeft er haar missie van gemaakt om Spaanse muziek op de wereldkaart te zetten. En dat begon al op de schoolbanken, want ze beëindigde haar opleiding flamenco en muziekproductie met het album 'El mal querer' als bachelorproef. De plaat, over een gedoemde relatie, is opgebouwd uit een experimentele mix van flamenco, reggaeton en pop. Heiligschennis voor Catalaanse zigeunergroepen - die haar beschuldigen van culturele toe-eigening - maar een openbaring voor de rest van de wereld.

Het was vooral het nummer 'Malamente' dat potten brak en in de hitlijsten belandde. Onder anderen Kylie Jenner, Madonna en zelfs Barack Obama zijn fan. Rosalía heeft niet alleen een dijk van een stem, maar ook een podiumprésence om u tegen te zeggen. Dat bewees ze al op de MTV European Music Awards én deze zomer op Rock Werchter, waar ze een traditioneel flamenco-optreden in een hip jasje bracht.

De 62ste Grammy's vinden zondagnacht plaats in Los Angeles. Rosalía is genomineerd in de categorieën 'Beste latin' en 'Beste nieuwkomer'.