Kandidaat Robin uit 'The Voice' moest afscheid nemen van vriend: "Hij zou trots op me zijn"

De 19-jarig Robin D'hoore uit Melsele staat vanavond op het podium van 'The Voice' met het nummer 'Can't help falling in love' van Elvis. Hij nam deel aan de talentenjacht op advies van zijn intussen overleden vriend Jordi.

"Toen hij me hoorde zingen was hij zo enthousiast dat hij me aanspoorde om me in te schrijven voor ‘The Voice’. Ik ben echter nogal verlegen van aard en zag dat niet meteen zitten, maar beloofde hem er eens goed over na te denken. Vorig jaar is Jordi echter vrij onverwacht uit het leven gestapt. Dat was een immens zware klap en ik besloot om alsnog mijn belofte te volbrengen. Nu ik in de liveshow sta, zou Jordi ongetwijfeld trots zijn geweest."

Nieuwe kansen

De deelname van Robin aan 'The Voice' gaat overigens niet onopgemerkt voorbij. Intussen stromen de eerste aanbiedingen al binnen van modellenbureaus. "Ik ben vroeger ook al eens aangesproken over mijn uiterlijk, maar toen wuifde ik dat wat weg. Nu overweeg ik wel om ook als model aan de slag te gaan. Maar eerst ga ik me volledig focussen op ‘The Voice’."