K3 zoekt jouw vakantiefoto’s voor nieuwe videoclip MVO

15 mei 2020

20u18 0 Muziek Leuk nieuws voor fans van Hanne, Klaasje en Marthe: K3 is op zoek naar leuke vakantiefoto’s om te tonen in hun nieuwe videoclip.

Het gaat om een nieuwe zomersingle, waarvan ze de titel nog niet prijsgeven. “Denken jullie ook vaak terug aan van die leuke zomermomenten?”, vraagt Hanne in een YouTube-filmpje. “Zelf bouwde ik altijd graag zandkastelen met mijn broers.”

K3 blijkt op zoek te zijn naar talrijke foto’s die in het binnen- of buitenland op het strand werden genomen. Die willen ze gebruiken om hun nieuwste clip op te leuken. Ze roepen wel op om géén nieuwe foto’s te gaan maken tijdens de lockdown. Oude foto’s zijn meer dan in orde. Wie graag een foto wil insturen kan dat via de website van Studio 100.