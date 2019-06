K3 wuift kindjes uit op luchthaven van Zaventem Redactie

29 juni 2019

Het was een verrassing voor veel nietsvermoedende vakantiegangers: plots stonden de dames van K3 in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Marthe, Hanne en Klaasje kwamen iedereen uitwuiven. Fans mochten met K3 op de foto, kregen een knuffel én een klein cadeautje voor onderweg. Voor de dames van K3 zelf bleef het bij uitwuiven, want vakantie zit er niet echt in. Hun hele zomer is goed gevuld met optredens.