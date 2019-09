K3’tjes willen dromen van scholen waarmaken KDL

26 september 2019

17u00

Bron: Studio 100 0 Muziek Naar aanleiding van hun nieuwe single en videoclip ‘Altijd blijven dromen’ en hun nieuwe album ‘K3 Dromen’ willen de meisjes van K3 enkele dromen vervullen. Hanne, Marthe en Klaasje zijn daarom op zoek naar de droom van enkele scholen.

“We willen jong én oud aanmoedigen om steeds te blijven geloven in hun dromen en om niet op te geven. Elke nieuwe dag is een goede dag om voor jouw dromen te kiezen. En ook al gaat het een eens wat minder: probeer toch iets moois te maken van elke dag. Wij komen vaak in contact met kinderen die het moeilijk hebben, als je dan ziet met wat voor positieve instelling zij in het leven staan, dat is zo inspirerend”, vertelt Klaasje over hun nieuwe single. “Wij zijn zelf het mooiste voorbeeld. Als kind droomden wij ervan om K3 te worden. En 4 jaar geleden werd die droom werkelijkheid”, vult Hanne aan.

‘Altijd blijven dromen’ is de vierde track, na ‘Heyah Mama 2.0', ‘Land van de Regenboog’ en ‘Jij bent mijn Gigi’ van de nieuwe cd ‘K3 Dromen’ die uitkomt op 15 november. Om die cd te vieren, willen Hanne, Marthe en Klaasje op 14 november de droom van enkele scholen vervullen. Elke school kan deelnemen door zich in te schrijven op studio100.com/win.

Nieuwe show

Ondertussen zitten de drie meisjes niet stil. Na de succesvolle verjaardagsshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, zijn ze momenteel druk bezig met hun Nederlandse tour van de ‘20 jaar K3 Show’. In het voorjaar van 2020 komen Hanne, Marthe en Klaasje dan met een gloednieuwe show naar Antwerpen, Gent, Hasselt en Oostende.