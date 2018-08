K3 opent Radio 2 Zomerhit KD

02 augustus 2018

16u46

De show rond de Radio 2 Zomerhit wordt dit jaar geopend door de meisjes van K3. Het nieuws maakten ze zelf bekend op hun Instagrampagina.

Het zag er aanvankelijk naar uit dat K3 dit jaar de grote afwezige zou zijn op de Radio 2 Zomerhit. Hanne, Marthe en Klaasje zijn dit jaar voor het eerst sinds hun begin als K3 niet genomineerd voor een award. Hun zomerliedje 'Whoppa' werd te vroeg gelanceerd om aan te slaan en de nieuwe single 'Luka Luna' kwam net te laat.

Een prijs kan het trio dus niet winnen, iets wat ze in 2016 wel deden met het nummer 'Ushuaia'. Toch zal K3 aanwezig zijn, want ze openen de show op zondag 12 augustus in Blankenberge.

Verrassing! 🎉 Wij openen dit jaar @radio2vrt Zomerhit in Blankenberge! ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@k3.studio100) op 02 aug 2018 om 15:41 CEST