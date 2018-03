K3 neemt clip op van zomersingle Whoppa Peter De Smedt

11 maart 2018



Wat K3 betreft mag de zomer beginnen, want vandaag namen Hanne, Marthe en Klaasje de clip op van een lekker zomers nummer, vol actie: Whoppa! De O in Whoppa was niet ver te zoeken: de clip is één groot feest vol bollen, bogen, springballen en bokalen!

De clip van Whoppa heeft ook een stoere kant: je ziet streetdancers, een skatecrew, BMXers en rolschaatsers. K3 swingde er op los in een echte rollerdiscotheek, gekleed in een fantastische rollerdisco outfit. De single komt uit op 16 maart, de clip op 24 maart.