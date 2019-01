K3 is bezig aan opnames voor nieuw album MVO

28 januari 2019

06u40

Bron: Showbizzsite 0 Muziek De meisjes van K3 zijn bezig met de opnames voor een nieuw album. Dat verklaarden ze in een interview tijdens het Gala van de Gouden K’s.

“Binnenkort gaan we weer op tournee”, klinkt het. “Maar we zijn ook bezig met het opnemen van nieuwe nummers. Voor de shows, maar ook voor een nieuw album dat dit jaar nog uitkomt. Die nieuwe liedjes zullen ook al in de shows te horen zijn”, beloven ze. Bovendien beginnen ze binnenkort ook aan het filmpen van ‘De Rollerdisco’, seizoen 2.