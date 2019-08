K3 heeft record op YouTube te pakken: 30 miljoen views voor ‘10.000 luchtballonnen’ TK

06 augustus 2019

11u47

Bron: ANP 0 Muziek De slingers hangen uit bij de meiden van K3. Hun hitsingle 10.000 luchtballonnen werd op YouTube meer dan 30 miljoen keer bekeken, een record volgens Studio 100.

Hanne, Marthe en Klaasje zijn nu verantwoordelijk voor het meest bekeken Nederlandstalige nummer van een Belgische artiest. ‘10.000 luchtballonnen’ verscheen in 2015 en is de eerste single die verscheen in de nieuwe samenstelling van K3. Na een zoektocht in het tv-programma ‘K3 zoekt K3' namen Hanne, Marthe en Klaasje de plaats in van Karen, Kristel en Josje.

Het olijke drietal viert al een paar dagen feest. Afgelopen weekeinde kregen de meiden een gouden ticket voor 100.000 bezoekers voor de ‘20 jaar K3'-tournee. Het is dit jaar ook precies twee decennia geleden dat K3 doorbrak met ‘Heyah Mama’ en dat wordt gevierd met een uitgebreid verjaardagsconcert. Na shows in België is Nederland vanaf eind deze maand aan de beurt.