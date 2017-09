K3-fans opgelet! Bekijk hier exclusief de trailer van 'K3 Love Cruise' redactie

De 'nieuwe' K3 met Klaasje, Marthe en Hanne brengt op 13 december voor het eerst een eigen film uit! In 'K3 Love Cruise' trakteert de knappe kapitein Bas de zangeressen op een cruise waar ze op het eindbal een spetterend optreden moeten geven. Maar de rustige trip verandert plots in een spannende reis wanneer de parel die Klaasje van haar grootmoeder heeft gekregen zich ontpopt tot parel-elf Elvin die met zijn magische sterrenstof de meest waanzinnige betoveringen doet...







Parel-elf Elvin, die alleen Klaasje, Hanne en Marthe kunnen zien, is boos op de K3-meisjes omdat hij ooit is ontvoerd door de betovergrootvader van Klaasje. Hij doet er dan ook alles aan om de meisjes in een slecht daglicht te stellen door hen met zijn magische elfenstof in moeilijke, maar ook grappige situaties te laten belanden. Het is dan ook de vraag of K3 er uiteindelijk in zal slagen om, ondanks de sabotage van Elvin, het optreden op het eindbal tot een goed einde te brengen...

Bekende Vlaamse en Nederlandse acteurs

Naast K3 spelen er nog veel bekende Vlaamse en Nederlandse acteurs in de film mee. Zo is Sven De Ridder Elvin en zijn ook Jacques Vermeire en Ashley Ntangu en Maartje van Neygen van de partij. De knappe kapitein Bas wordt gespeeld door de Nederlander Winston Post en verder tekenen ook de Nederlandse acteurs Nicolette Van Dam en Tim Douwsma present.

K3 Love Cruise is vanaf 13 december in de zalen.