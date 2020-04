K3 brengt met ‘Bubbel’ een nieuw nummer uit: “We willen hoop en liefde de wereld insturen” Isabelle Deridder

11 april 2020

08u00 0 Muziek Ze staan te trappelen om weer op te treden, maar voorlopig kunnen de meisjes van K3 alleen maar in hun living de show stelen. Niet dat het de muzikale plannen van Hanne, Klaasje en Marthe in de weg zit. Vandaag lost het drietal immers ‘Bubbel’, hun nieuwe nummer. Dat doen ze aan het einde van VTM Nieuws. “We hopen dat dit de ellende eventjes helpt vergeten.”

Er zijn weinig artiesten die er zich aan wagen om in volle coronacrisis met nieuw werk op de proppen te komen, maar toch is dat precies wat Hanne, Klaasje en Marthe vandaag doen. “Als afsluiter van het VTM Nieuws is er iedere dag een artiest die zijn of haar mooiste cadeau, in de vorm van een lied, aan de kijkers geeft”, legt Klaasje uit. “Wij hebben voor ‘Bubbel’ gekozen, een gloednieuw nummer. De song is geschreven voor de coronacrisis losbarstte, maar het is momenteel wel toepasselijk. Het gaat over hoe je jezelf alleen kan voelen, maar er zit ook een sterke boodschap van hoop en liefde in. Dat vonden wij in deze tijden erg gepast.”

“We willen de mensen echt een hart onder de riem steken. Als we hen troost kunnen bieden en even alle ellende doen vergeten, dan is onze missie geslaagd”, vult Hanne aan. “De mensen zitten nu verplicht thuis, dus het leek ons wel leuk om dan nieuwe muziek te laten horen.”

Steentje bijdragen

De meidengroep nam - net als bij hun vorige nummer ‘Handjes wassen’ - ook dit keer vanuit hun veilige stekje een bijhorende videoclip op. En dat zal vooral een visueel huzarenstukje worden, zo legt Hanne uit. “Normaal gesproken hebben wij altijd identieke outfits aan wanneer we een videoclip opnemen, maar dat ging nu uiteraard niet”, klinkt het. “We hebben de video, net als vorige keer, ook in drie delen opgenomen: mijn stukje was voor donderdag, Marthe heeft vrijdag haar ding gedaan en Klaasje is er zaterdagochtend nog even ingevlogen. voor Klaasje betekende dat dus dat ze echt geen fouten mocht maken, want de clip moest vandaag af zijn.”

Om de video dat tikkeltje extra te geven, werd er dit keer ook beroep gedaan op onbekende Vlamingen. De K3'tjes vroegen om zoveel mogelijk filmpjes in te sturen waarin mensen - vanuit hun kot - een hartverwarmende boodschap delen. “We hopen echt dat we op deze manier ook ons steentje bijdragen”, aldus het drietal.

Boodschap begrepen

Iets dat hen met hun vorige nummer ‘Handjes wassen’ - een geüpdatete versie van hun nummer ‘Handjes draaien’ - zeker en vast gelukt is. De dames wilden hiermee aan hun allerjongste fans duidelijk maken hoe ze zich tegen het coronavirus kunnen beschermen. Een schot in de roos, want ondertussen werd de clip al meer dan een miljoen keer bekeken. “De respons was enorm”, zegt Klaasje. “Zowel in onze onmiddellijke omgeving als online zijn er enorm veel positieve reacties binnengelopen. Zo hebben we bijvoorbeeld heel wat filmpjes ontvangen waarin kinderen hun handjes aan het wassen zijn. Dat toont aan dat we onze boodschap echt wel overgebracht hebben, denk ik dan. Hopelijk kunnen we dat virus binnenkort dan ook echt verslaan!”



