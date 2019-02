K3 bestaat 20 jaar en viert dat met een nieuwe videoclip en zaalshow Redactie

21 februari 2019

15u49 1

K3 viert dit jaar hun jubileum, ze bestaan al 20 jaar. Het begon in 1999 met Heyah Mama (dat eigenlijk voor een ouder publiek was bestemd), maar na 218 liedjes, 4 nieuwe zangeressen, 19 shows, 6 films en meer dan 200 outfits zijn de meiden van K3 dé kindervrienden bij uitstek. Ze vieren dat met een nieuwe zaalshow en een gloednieuw liedje. De Jubileumshow is vanaf 6 april te zien in het Pop-Up theater in Puurs.