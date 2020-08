K-popband BTS uitgenodigd voor belangrijke WHO-vergadering JV

27 augustus 2020

09u58 1 Muziek De Zuid-Koreaanse K-popband BTS is de laatste maanden overal. Met hun nieuwste hit ‘Dynamite’ scoort de zevenkoppige boysband opnieuw in de internationale hitlijsten en doen ze het ene record na het andere sneuvelen. De populaire groep kreeg ook nog een opvallende uitnodiging om op de volgende gezondheidsvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanwezig te zijn.

BTS is de laatste maanden opnieuw overal aanwezig en dat is ook Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, niet ontgaan. Hij merkte de band op in een livestream waarin BTS-lid Jungkook zijn fans eraan herinnert een mondmasker te dragen. De directeur-generaal plaatste daarom vorige week een tweet met de boodschap “Bedankt, BTS, voor het opbeurende ‘Dynamite’ en om de ‘ARMY’ (zo noemen ze hun fans, red.) eraan te herinneren dat ze een mondmasker moeten dragen en aandacht moeten hebben voor hun gezondheid tijdens deze pandemie.”

Eerst VN, nu WHO

Maar het blijft niet enkel bij complimenten, want de directeur-generaal nodigt de K-popgroep uit op de volgende belangrijke vergadering van de WHO. In een Twitter-reactie aan een fan laat hij weten dat hij de band graag uitnodigt bij de gezondheidsorganisatie. “Ik hoor dat jij en alle andere ‘ARMY’ een crossover willen tussen BTS en de volksgezondheid. Daarom nodig ik hen graag uit naar de volgende vergadering van de WHO”, schrijft hij.

Het is echter niet de eerste keer dat de band uitgenodigd wordt door een belangrijke organisatie. Zo mochten de BTS-leden in 2018 al langsgaan bij de Verenigde Naties. Daar gaven ze een speech over de moeilijkheden waar veel jongeren mee te maken krijgen. Nadien werkte de band ook nog mee aan een campagne van UNICEF.

Recordhit

De K-popgroep verpulvert met ‘Dynamite’ opnieuw het ene record na het andere. Het zomerse nummer is razend populair in Zuid-Korea, maar ook in de rest van de wereld wordt de single gesmaakt. De jongens deden opnieuw verschillende records sneuvelen. Zo halen ze met 101,1 miljoen views het meest aantal YouTube-views in 24 uur tijd en ook op Spotify krijgt de single de meeste streams op één dag. De Zuid-Koreanen wisten ook in minder dan een acht uur tijd de nummer 1-positie te halen op iTunes in 100 landen.

Het nieuwe muziekgenre is vooral aan een opmars bezig bij de jeugd. Al is de kans wél groot dat je ooit al een K-popnummer hebt horen passeren. Toen de Zuid-Koreaan PSY in 2012 op de proppen kwam met het aanstekelijke ‘Gangnam Style’, werd de hit ook bij ons een verrassend succes. Het nummer opende in Europa en in de VS heel wat deuren voor het nieuwe muziekgenre, waar de populaire jongensband BTS en de meisjes van Blackpink nu verder op bouwen.

