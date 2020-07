K-pop-sensatie BlackPink moet videoclip aanpassen na felle kritiek: “Gebruik geen religieuze symbolen als rekwisiet” MVO

16 juli 2020

11u36

Bron: ANP 4 Muziek K-Popgroep Blackpink heeft de videoclip van het nummer ‘How You Like That’ aangepast en een verwijzing naar een hindoegod uit de clip verwijderd. De originele video, die op 30 juni uitkwam, bevatte een beeld van Ganesha, de god met het olifantenhoofd. Dat was secondenlang te zien op de achtergrond en was voor veel fans, vooral in India, een brug te ver en aanleiding om hun ongenoegen te uiten.

De groep is beschuldigd van respectloos en oneigenlijk gebruik van een heilig voorwerp als rekwisiet. Ook schoot het bij velen in het verkeerde keelgat dat het beeld op de grond was geplaatst.

Het management van de groep besloot stilzwijgend de video aan te passen, maar dat was voor een deel van de fans nog niet genoeg. Zij zijn een online-petitie gestart waarin zij excuses vragen van zangeressen Jennie, Jisoo, Lisa en Rosé.

De video is op Youtube inmiddels al 288 miljoen keer bekeken. Daarmee breken ze het record van meest bekeken video op één dag tijd.