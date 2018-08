Justine van 2Empress gaat voor het eerst als soloartieste op tournee TDS

24 augustus 2018

18u21 0 Muziek Enkele weken geleden kwam het management van het Belgische dj duo 2EMPRESS met opmerkelijk nieuws: er kwam een einde aan het vrouwelijk dj duo en Justine, die 6 jaar lang de drijvende kracht was achter 2Empress, ging solo verder. En die carrière als solo-artieste loopt duidelijk heel goed.

"Ik ben momenteel de gelukkigste persoon op aarde", zegt Justine. "In het begin had ik wel een beetje een dubbel gevoel bij hoe de fans van 2EMPRESS zouden reageren op mijn solocarrière als dj. Maar de reacties zijn onwaarschijnlijk positief! Ik krijg zoveel steun en warmte van de mensen, waardoor ik enkel maar meer motivatie krijg om mijn dromen als dj te verwezenlijken".

Vanwege het succes komt er in het najaar de ' Where Do We Meet '-tour, waarbij Justine over heel België zal touren in heel wat bekende discotheken. Onder meer Versuz in Hasselt, Highstreet in Hoogstraten en Skyclub in Antwerpen komen aan bod. En ook op verschillende publieke evenementen in Vlaanderen en Wallonië staat ze achter de draaitafels. In oktober volgt er ook een eigen single.