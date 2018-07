Justine van 2Empress gaat solo MVO

25 juli 2018

18u47 3 Muziek Justine Szpringer van dj-duo 2Empress gaat solo, zo laat haar management weten. Na 6,5 jaar in de band gaat Justine solo verder onder de artiestennaam ‘Justine S.'.

“Hoewel ik er enorm van genoten heb om dankzij 2Empress alle uithoeken van de wereld te mogen zien, net als de grootste festivals en clubs, heb ik toch besloten om solo verder te gaan", aldus Justine. "Om mijn eigen visie, muzikale doelen en dromen te volgen."

Ze laat weten dat we een geheel eigen stijl van draaien mogen verwachten, waarmee ze een nieuw imago wil creëren. Toch zal ze naar eigen zeggen geen andere persoon worden dan ze altijd al was op het podium en in de studio.

Justine werkt ondertussen al een tijdje onder haar nieuwe artiestennaam, waardoor verschillende organisatoren al doorhadden hoe laat het was: "We krijgen enorm veel positieve reacties, en het najaar is al goed gevuld met optredens in binnen- en buitenland."

Ook staan er heel wat nieuwe muzikale producties klaar voor het najaar, waarvan al binnenkort een eigen track gereleased zal worden.