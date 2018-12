Justin Timberlake zegt alle optredens van dit jaar af MVO

06 december 2018

18u18 0 Muziek Justin Timberlake heeft alle resterende optredens van dit jaar afgezegd. De 37-jarige zanger zegt dat hij op doktersadvies rust houdt.

“Mijn stembanden worden beter, maar ze zijn nog niet helemaal de oude. Dus mijn artsen willen dat ik mijn stem rust geef. Ze hebben mij gevraagd om niet te zingen tot volgende maand. Het spijt me echt. Ik wil snel weer de planken op en ik doe er alles aan om daar weer zo snel mogelijk te komen. Bedankt voor jullie begrip”, schreef Justin op Instagram over het afzeggen van alle decemberdata van zijn Man of the Woods-tournee.

Acteur Jonah Hill bood daarop aan het stokje over te nemen van Justin. “Ik heb besloten om JT te vervangen bij de resterende concerten. Dat is wat wij doen binnen onze ontzettende kleine cirkel van mensen met zeer bijzondere stemmen. Ik hoop dat je je snel beter voelt. Tot dan kun je op mij rekenen”, aldus de komiek. Hierop mengde acteur Jeremy Renner zich in het gesprek. “En laten we je fantastische dansmoves niet vergeten Jonah. Die zijn misschien wel net zo goed als die van JT.” Presentator Trevor Noah stelde daarop voor om samen met Justin op een stilteretraite te gaan.

De voormalig *NSYNC-zanger moest eind oktober voor het eerst een optreden schrappen. Daarna volgden afzeggingen voor shows in Buffalo, Tacoma, Los Angeles, Phoenix, Las Vegas, Fresno en Portland. Deze maand stonden er nog zeven concerten op de agenda.