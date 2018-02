Justin Timberlake terug naar muzikale roots met eerste album in 4,5 jaar MVO

07u38 0 Muziek Voor het eerst in bijna 4,5 jaar brengt Justin Timberlake vrijdag weer een nieuw album uit. Het langverwachte 'Man of the Woods' is de opvolger van het tweeluik 'The 20/20 Experience' uit 2013 en het vijfde studioalbum van de Amerikaanse zanger.

Als een van de grootste mannelijke sterren nam Timberlake na het einde van zijn wereldtournee in 2015 een sabbatical van dik een jaar. Afgezien van de wereldhit 'Can't Stop The Feeling' uit 2016, die onderdeel uitmaakte van de soundtrack van de animatiefilm 'Trolls', bleef het ook daarna stil. In alle rust werkte hij aan nieuwe muziek terwijl hij ondertussen voorbij werd gestreefd door de nieuwe sterren, collega's als Justin Bieber en Ed Sheeran.

Tennessee

Nu is het zaak voor de 37-jarige Timberlake, die doorbrak in de jaren negentig als lid van *NSYNC, om te bewijzen dat hij nog steeds bij de groten der aarde hoort. Dat doet hij met een plaat die persoonlijker is dan ooit. "Bij dit album ben ik echt geïnspireerd door mijn zoon, mijn vrouw, mijn familie. En door waar ik vandaan kom, meer dan bij elk ander album dat ik schreef", kondigde de zanger vorige maand aan.

"De plek waar ik ben opgegroeid heeft veel invloed", zei Timberlake, afkomstig uit Tennessee, vorig jaar al toen hij nog midden in de opnames zat. Hij noemde daarbij plaatsen als Memphis, met zijn rock-'n-roll en blues, en Nashville waar veel countrymuziek vandaan komt.

Oude bekenden

Hoewel Timberlake hint op een nieuw geluid, greep hij voor de totstandkoming van Man in the Woods wel terug op oude bekenden. Timbaland is weer van de partij als producer en ook The Neptunes, bestaande uit Chad Hugo en Pharrell Williams doen mee. Zij waren eerder ook betrokken bij Timberlakes album 'Justified'.

Als voorproefjes kwamen in de afgelopen weken al de nummers 'Filthy', 'Supplies' en 'Say Something', een duet met countryzanger Chris Stapleton, uit. Op het album staat verder een samenwerking met Alicia Keys en ook Timberlakes vrouw Jessica Biel is op de plaat te horen.

Zondag is Timberlakes eerste grote optreden. Hij verzorgt dit jaar de pauze-act tijdens de Super Bowl.