Justin Timberlake moet weer shows afzeggen Redactie

08 november 2018

09u20

Bron: Variety 1 Muziek Justin Timberlake (37) heeft twee van zijn ‘Man Of The Woods’-shows afgelast. De zanger kampt al enige tijd met stemproblemen.

De twee afgelaste concerten worden verplaatst naar februari. Eerder moest Justin een show in Madison Square Garden in New York afzeggen. Omdat hij van zijn artsen niet mag praten om zijn stem rust te geven, 'praat' de zanger nu via briefjes waarop hij schrijft wat hij wil zeggen. Zo was hij onlangs te gast bij zijn goede vriend Jimmy Fallon in zijn gelijknamige talkshow, waar hij een ‘stil interview’ deed door zijn antwoorden op te schrijven. Het interview zorgde voor 7,5 miljoen views op YouTube.