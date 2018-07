Justin Timberlake lanceert single die nieuwe zomerhit moet worden na 'Can't Stop The Feeling' MVO

Justin Timberlake lijkt met zijn dinsdag gelanceerde nieuwe single een gooi willen te doen naar de zomerhit van 2018. Aan het begin van het vrolijke 'SoulMate' verkondigt Justin: summer starts now.

SoulMate is de vierde single van Justins meest recente plaat 'Man Of The Woods', na 'Filthy', 'Supplies' en 'Say Something'. Timberlake werkte voor het nummer samen met onder anderen Nineteen85, bekend van Drake's hits 'Hotline Bling' en 'One Dance'.

Justin is momenteel in Parijs, waar hij dinsdag en woensdag concerten geeft in het kader van zijn 'Man Of The Woods Tour'. Volgende week zondag komt Timberlake met zijn wereldtournee naar Amsterdam.