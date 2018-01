Justin Timberlake komt nog eens terug op de 'nipplegate'-affaire: "Dat doen we niet nog eens" DBJ

Janet Jackson en Justin Timberlake Muziek Op 4 februari treedt Justin Timberlake nog eens op tijdens de finale van de Amerikaanse Superbowl, het grootste eendaagse sportevent ter wereld. De laatste keer dat hij dat deed kwam daar de bewuste 'nipplegate' van: "Dat doen we niet nog eens", zegt hij nu in een interview.

Justin Timberlake zegt geleerd te hebben van de 'nipplegate' die in 2004 ontstond. Hij trok toen een het bovenstukje van Janet Jackson los tijdens hun optreden in de Super Bowl. Hij zegt nu dat hij niet meer zo'n dingen zal doen.

In een interview met radiozender Beats1 zegt de zanger dat hij voor zijn optreden tijdens de rust van de American Football-finale een les trekt uit het voorval uit 2004. "Het is gebeurd. Ik kan het niet meer terugdraaien, maar er wel van leren."

De zanger stond veertien jaar geleden op het podium met Jackson waar ze het nummer 'Rock your body' zongen. Het voorval met de tepel, waar een ster op geplakt was, heeft er voor gezorgd dat de show tegenwoordig wordt uitgezonden met een paar seconden vertraging. Zo kan een dergelijk incident op tijd uit de show worden gehaald.

Timberlake en Jackson hebben het incident later nog eens besproken en zijn op een vriendelijke manier uit elkaar gegaan. "Ik weet niet of mensen dat wel weten. En dat hoef ik ook niet per se te delen, het gaat mij om de band die ik met haar heb."