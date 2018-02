Justin Timberlake komt naar het Sportpaleis KDL

16u05 379 Muziek Volgend op zijn episch optreden tijdens de Pepsi Super Bowl LII Halftime Show, kondigt Justin Timberlake aan dat hij zijn The Man Of The Woods Tour nu ook naar Europa brengt. Het Europese luik van de tournee wordt op 22 juni afgetrapt in Parijs en telt 16 haltes, waaronder Londen, Amsterdam, Berlijn en... Antwerpen!

Timberlake zal op dinsdag 17 juli op het podium staan van het Sportpaleis. Tickets voor dat concert zijn beschikbaar vanaf maandag 12 februari om 10u.

The Man Of The Woods Tour verkocht tot op heden al meer dan 450.000 tickets in Noord-Amerika. Omwille van het enorme succes en heel wat uitverkochte shows daar, kondigt Justin ook een reeks nieuwe data aan in de VS en Canada. Met de tournee stelt Justin Timberlake zijn vierde studioalbum 'Man Of The Woods' voor, dat op vrijdag 2 februari op de markt kwam en met 'Filthy' en 'Say Something' nu al goed is voor enkele tophits.