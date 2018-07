Justin Timberlake kijkt WK-match met zijn fans KDL

11 juli 2018

11u12 0 Muziek Justin Timberlake (37) gaat vandaag, woensdag, samen met zijn fans, naar de halve finale van het WK voetbal tussen Engeland en Kroatië kijken in de 02 Arena in Londen . Na de match zal de zanger zijn optreden aanvangen.

De zanger meldde het heuglijke nieuws via zijn sociale media. In een video vertelt Justin dat hij met zijn management en de O2 Arena heeft afgesproken dat zijn Britse fans de wedstrijd kunnen kijken voor het concert.

De O2 Arena zal al een half uur voor aanvang van de wedstrijd haar deuren openen en in het auditorium worden grote schermen geplaatst waar de concertbezoekers live kunnen zien of de Engelsen of de Kroaten in de finale terechtkomen.

Timberlake zal zelf ook in de zaal zitten om de wedstrijd te kijken, vertelt hij. De Britten staan woensdag voor het eerst in 28 jaar in de halve finale van een WK voetbal. Het concert kan op tijd beginnen als er na de reguliere speeltijd een winnaar is. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als er verlengd moet worden.

I heard there’s a big game on tomorrow before our show... so I had a little chat with @TheO2London. SOUND ON. 🇬🇧⚽️ Doors open at 630. #MOTWTOUR Een foto die is geplaatst door null (@justintimberlake) op 10 jul 2018 om 12:49 CEST