Justin Timberlake geeft extra show in het Antwerps Sportpaleis JDB

12 februari 2018

10u53 0 Muziek De show van Justin Timberlake (37) op 17 juli in het Antwerpse sportpaleis was op geen tijd uitverkocht en daarom plande de Amerikaanse superster er nog eentje in op 18 juli. Tickets zijn beschikbaar vanaf 19 februari.

Volgend op zijn optreden tijdens de Super Bowl, kondigde Justin Timberlake aan dat hij zijn 'The Man Of The Woods Tour' ook naar Europa brengt. Met de tournee stelt Justin Timberlake zijn vierde studioalbum 'Man Of The Woods' voor, dat op vrijdag 2 februari op de markt kwam.

Het Europese luik van de tournee wordt op 22 juni afgetrapt in Parijs en telt 16 haltes, waaronder Londen, Amsterdam, Berlijn en... Antwerpen. Timberlake concerteert op dinsdag 17 juli in het Sportpaleis. Tickets voor dat concert waren in geen tijd de deur uit. Wie naast een ticket greep kan opgelucht ademhalen, want Justin Timberlake voegt een extra Belgisch concert aan zijn tourschema toe. En wel op woensdag 18 juli in het Sportpaleis. Tickets voor deze extra show zijn beschikbaar vanaf maandag 19 februari om 10u.