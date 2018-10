Justin Timberlake forceert stembanden en moet concert annuleren TDS

25 oktober 2018

06u28

Bron: ANP 0 Muziek Justin Timberlake heeft zijn concert in Madison Square Garden in New York afgezegd. Dat liet de zanger een paar uur voordat hij aan de show zou beginnen weten. Justin heeft volgens Billboard last van zijn stembanden.

De zanger heeft zijn stembanden waarschijnlijk geforceerd. Justin is al een tijdje bezig aan zijn Man of the Woods Tour. Daarvoor was hij afgelopen maandag ook al te zien in New York.

“Ik ga het goedmaken met jullie”, schrijft Justin op Instagram. “De nieuwe show zal op mijn verjaardag zijn.” De singer/songwriter viert op 31 januari zijn 38ste verjaardag. Dat doet hij dus met een concert in New York.

Een foto die is geplaatst door Justin Timberlake (@justintimberlake) op 24 okt 2018 om 22:26 CEST