Justin gaat op stap met andere vrouwen: "Hij probeert Selena jaloers te maken"

22 maart 2018

06u01

Bron: ANP 0 Muziek Het rommelt tussen Selena Gomez en Justin Bieber. De twee waren sinds een paar maanden weer bij elkaar, maar hun nieuwbakken relatie lijkt nu alweer scheurtjes te vertonen. Hoewel 'Jelena' vorige maand nog samen aanwezig waren bij het huwelijk van Justins vader Jeremy, lijkt de liefde wat bekoeld, zeker nu Justin afgelopen week met meerdere dames in uitgaansgelegenheden is gespot.

Volgens bronnen probeert hij Selena jaloers te maken door met andere vrouwen in het openbaar te verschijnen. "Justin was samen met Baskin Champion, een Sports Illustrated fotomodel, aanwezig bij een concert van Craig David in Los Angeles," vertelde een insider aan Entertainment Tonight. "Ze leken het erg naar hun zin te hebben met elkaar en waren heel intiem."

Justin betrad op een gegeven moment het podium om de Engelse zanger toe te spreken, iets wat Craig later op zijn Instagram deelde. Bieber is altijd groot fan geweest van Craig en stak zijn bewondering voor de Brit niet onder stoelen of banken.

Thank you L.A for the amazing energy tonight for my @TS5 show @theroxy 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Special thanks to @justinbieber for passing through and showing so much love & for the kind words on stage✨👏🏽 #TheTimeIsNOW 🎥 Thanks @dperezaudio Een foto die is geplaatst door null (@craigdavid) op 21 mrt 2018 om 06:54 CET

Hoewel Justin en Baskin probeerden te voorkomen om samen gefotografeerd te worden, vertrokken ze wel in dezelfde auto toen ze de club verlieten. Het is de tweede keer in een week dat de twee in elkaars gezelschap gezien werden.