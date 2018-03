Justin Bieber maakt vanaf nu enkel nog "Christelijk verantwoorde" muziek MVO

26 maart 2018

11u34 261 Muziek Justin Bieber (24) is niet langer op zoek naar een imago als 'bad boy'. Integendeel, hij wil vanaf nu enkel nog Christelijk verantwoorde muziek maken.

Zijn verleden van seks, drugs en alcohol laat hij achter zich, zo zegt een bron dichtbij de zanger. "Justin is de laatste jaren steeds meer gaan terugvallen op zijn geloof. Hij heeft het Christendom herontdekt", klinkt het. Bieber is net als zijn familie lid van een strenge evangelische kerk, de Hillsong Church, die hij destijds ook samen met zijn ex-vriendin Selena Gomez bezocht.

"Voor zijn nieuwe album gaat hij dan ook op zoek naar nummers die aansluiten bij zijn geloof, en goed samenvatten wat die herwonnen overtuiging voor hem betekent." Het album zal volledig in het teken staan van 'spiritualiteit' en 'verlossing'. "De tijd die hij doorbracht in de kerk heeft hem opnieuw energie gegeven. Hoewel hij nog steeds samenwerkt met hetzelfde team dat zijn album 'Purpose' heeft gemaakt, gaat hij in het vervolg voor nummers die meer in lijn liggen met de waarden en normen van de kerk. Het zal zeker een verrassing zijn voor sommige fans."

Bieber heeft voorlopig nog geen van zijn nieuwe 'evangelische' nummers vrijgegeven.