Justin Bieber lanceert album op Valentijn en praat over huwelijk: “Ga ik trouw kunnen blijven?” LV

28 januari 2020

10u34

Bron: ANP 1 Muziek Goed nieuws voor alle Beliebers. Justin Bieber (25) heeft tijdens een bezoekje aan de show van Ellen DeGeneres aangekondigd dat zijn nieuwe plaat Changes op 14 februari aanstaande verschijnt, op Valentijnsdag dus.

De zanger is de afgelopen weken druk bezig bezig geweest met promotie. Recent lanceerde hij al de eerste single ‘Yummy’, maar nu komt dus ook het album er, onthulde hij op de ‘Ellen Show’. Op 14 februari komt ‘Changes’ uit, een plaat met maar liefst 17 nummers.

Bieber had het met Ellen ook over zijn kersverse vrouw Hailey Baldwin. “Voor ik op mijn knie ging, moest ik beslissen of ik sterk genoeg ben om me volledig toe te wijden aan haar en het huwelijk”, vertelt Bieber. “Ga ik trouw kunnen zijn? In goede en slechte tijden?” Ellen had ook nog een goed woordje te zeggen over Justin. “Om mee te maken waar jij allemaal bent doorheen gegaan, en dan op je twee voeten te belanden zoals jij nu doet, is echt heel indrukwekkend. Je hebt geen makkelijk leven gehad.”

De promoronde gaat naarstig verder. Recent werd Bieber nog met talkshowpresentator James Corden gespot in Los Angeles, tijdens opnames van een nieuwe Carpool Karaoke. En alsof dat nog niet genoeg was, ging maandag zijn eigen YouTube documentaire ‘Justin Bieber: Seasons’ in première. Hierin geeft de Canadese zanger een kijkje achter de schermen bij de het maken van zijn album en de voorbereidingen van een nieuwe wereldtournee. Ook gaat hij in op de donkere periode in zijn loopbaan, waarin hij er mentaal compleet doorheen zat.