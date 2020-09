Justin Bieber komt snel met nieuwe muziek: “Het begin van een nieuw tijdperk” Redactie

13 september 2020

09u41

Bron: AD 0 Muziek Het worden spannende dagen voor de fans van Justin Bieber (26). Op social media heeft de Canadese zanger aangekondigd met nieuwe muziek te komen. ‘Beeps’ heeft een link gedeeld waar zijn volgers alvast de nieuwe track kunnen ‘pre-saven’.

“ONE WEEK”, heeft Justin bij zijn tweet geschreven. Daar moeten zijn fans het voorlopig mee doen. De manager van de zanger deed ook nog een duit in het zakje. “Begin van een nieuw tijdperk”, schreef Scooter Brown als hashtag bij de retweet van de tweet van Justin.



De nieuwe muziek komt nadat Justin in februari met zijn album ‘Changes’ kwam. Intussen kijken de Amerikaanse fans reikhalzend uit naar de start van de ‘Changes Tour’. Die zou al lang begonnen moeten zijn, maar is door de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar.

ONE WEEK Justin Bieber(@ justinbieber) link

