Justin Bieber is opnieuw de best beluisterde artiest op Spotify

12 februari 2020

Bovendien heeft de Canadese zanger zopas 50 miljoen volgers behaald op YouTube, ook dat is een record voor een artiest.

Zijn twee nieuwe nummers ‘Yummy’ en ‘Intentions’, staan allebei in de Spotify Global Top 10, de wereldwijde top. ‘Yummy’ alleen al werd wereldwijd 300 miljoen keer beluisterd. In totaal zijn de nummers van Bieber over de jaren heen al 50 miljard keer gestreamd.

Zijn nieuwe album, ‘Changes’, verschijnt op 14 februari. Het wordt zijn eerste plaat in vijf jaar tijd.