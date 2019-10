Justin Bieber brengt ode aan zijn vrouw in nieuwe videoclip KDL

05 oktober 2019

16u48

Bron: RTL Boulevard 1 Muziek Hoewel Justin en Hailey Bieber enkele maanden geleden voor de wet trouwden, is hun echte huwelijksfeest nog maar net achter de rug. En nu heeft Justin alweer iets nieuws en romantisch in petto. De zanger maakte Hailey de ster van zijn nieuwe videoclip.

‘10.000 Hours’, het lied van Justin en country-duo Dan + Shay is nog maar net uit, maar niet alleen het deuntje valt in de smaak. Ook de bijhorende videoclip kan op heel wat aandacht rekenen. En dat komt door Justin en Hailey. De zanger trok zijn kersverse vrouw mee naar de set om mee te spelen in de clip, maar er zitten ook privébeelden van de twee in de clip verwerkt. De kusjes en knuffels van de twee zijn amper te tellen.