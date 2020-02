Justin Bieber brengt nieuw album ‘Changes’ uit

MVO

14 februari 2020

08u17

Bron: ANP 0 Muziek Justin Bieber heeft zijn fans een groot cadeau gegeven voor Valentijnsdag. Zijn nieuwe album ‘Changes’ is vanaf vandaag te beluisteren. Het vijfde studioalbum van de popster is het eerste sinds zijn hitalbum Purpose uit 2015.

Bieber telde op zijn social media af naar het moment dat het nieuwe album verkrijgbaar zou zijn. Hij bedankte op Instagram de artiesten die meewerkten aan de plaat, zoals Quavo, Post Malone, Lil Dicky, Travis Scott, Kehlani en Summer Walker.

Vanaf zaterdag zijn ook tickets verkrijgbaar voor de bijbehorende tour. Het eerste concert vindt plaats op 14 mei in Seattle. Tot nu toe zijn er alleen nog maar concerten gepland in de Verenigde Staten en Canada. Over internationale shows is nog niets bekend.