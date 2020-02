Justin Bieber breekt record Elvis Presley met nieuw album LOV

24 februari 2020

08u03

Bron: ANP 0 Muziek Justin Bieber (25) heeft met zijn nieuwe album ‘Changes’ de hoogste notering in de Top 200 van Billboard bereikt. Het is de zevende keer dat een plaat van Bieber op de nummer één in de lijst staat.

Daarmee is Bieber de jongste solo-artiest ooit die met zeven platen de albumlijst heeft aangevoerd. Hij verbreekt daarmee het record van Elvis Presley, die 26 was toen zijn zevende album op nummer één terechtkwam. Na de topnotering van ‘Blue Hawaii’ in 1961 wist Elvis met nog drie platen op de hoogste positie te raken.

‘Changes’ is het eerste album van Bieber in ruim vier jaar. Zijn vorige plaat, ‘Purpose’, stond in december van 2015 op nummer één. Ook ‘Believe: Accoustic’ (2013), ‘Believe’ (2012), ‘Under The Mistletoe’ (2011), ‘Never Say Never’ (2011) en ‘My World 2.0' (2010) haalden die notering.