Juice Wrld had bij overlijden nog zo'n 2.000 nummers op de plank liggen SDE

28 januari 2020

13u27

Bron: ANP 0 Muziek Juice Wrld had nog een grote verzameling liedjes op de plank liggen toen hij begin december overleed. Ingewijden vertellen aan TMZ dat het gaat om zo'n 2.000 nummers.

De rapper, die op 21-jarige leeftijd overleed aan een overdosis, was constant bezig met het opnemen van liedjes en die liggen klaar om te worden uitgebracht. Het team van Juice Wrld zou nu aan het nadenken zijn over verschillende manieren waarop deze alsnog met de fans kunnen worden gedeeld.

De rapper, die werd geboren als Jarad Anthony Higgins, stond toen hij overleed op het punt een bekende naam in de hiphop te worden. Zijn doorbraak had hij in 2018 met het nummer ‘Lucid Dreams’, ook in Nederland een bescheiden hit. Vorig jaar maart verscheen zijn tweede en laatste album.