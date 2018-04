Jubileumeditie in mineur: Nekka-nacht wegens slechte ticketverkoop slechts één avond in plaats van twee DBJ

03 april 2018

20u02

Bron: Belga 0 Muziek Het festival van het Nederlandstalige lied Nekka-Nacht, dat dit jaar na een sabbatjaar verhuist van de Lotto Arena naar De Roma in Borgerhout, zal slechts één avond plaatsvinden in plaats van twee. Door tegenvallende ticketverkoop wordt het evenement van vrijdag 20 april geschrapt en blijft alleen zaterdag 21 april over.

De organisatie heeft het in een reactie over "een doorgedreven vernieuwing die nog wat moet groeien". Nekka-Nacht bestaat dit jaar 25 jaar, maar vaart voortaan een nieuwe koers met naast de meer intieme setting van De Roma een keuze voor voornamelijk jong talent dat gevestigde waarden "uitdaagt" om in duet te gaan.

Er zal ook voornamelijk akoestisch worden gespeeld. Op de affiche staan onder meer Yevgueni, Kommil Foo en Hannelore Bedert, naast opkomend talent als In een Discotheek, Brihang en Stephanie Struijk.