Joost Klein brengt versie uit van 'Ik Wil Je' van De Kreuners MVO

07 augustus 2020

16u42 0 Muziek Als liefhebber van België en fan van De Kreuners, wilde de Nederlandse Joost Klein een typische ‘Joost’-versie maken van het populaire nummer ‘Ik Wil Je’.

Joost zegt zelf dat hij stiekem de Belgische nationaliteit heeft, “Ik heb niet voor niets ‘België’ in het groot op mijn been getatoeëerd. De warmte en de liefde die ik voelde in België, voelde als thuis komen. Mijn eigen versie maken van jullie Belgian Classic, is mij dan ook een grote eer!”

Walter zelf hoefde niet lang na te denken over de samenwerking: “Het waren mijn dochter Luka en haar vriend Louis, een goeie vriend van Joost, die me erop attent maakten”, klinkt het. “Vooral het nummer ‘Door de kerk’ dat ze me lieten horen maakte dat ik de volledige cd ‘Albino’ beluisterde. Toffe ritmes, melodieën en vooral sterke teksten. Toen hij vroeg om aan de slag te mogen gaan met “Ik Wil Je’ moest ik geen seconde nadenken. En het resultaat is fantastisch.”

Gisteren stuurde Joost via zijn Instagram al deze teaser de wereld in voor die ondertussen al al goed is voor meer dan 70.000 weergaves en meer dan 900 comments.